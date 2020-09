Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar norvegian l-a propus pe presedintele SUA, Donald Trump, drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 pentru sprijinul acordat ințelegerii dintre Israel și Emiratele Arabe Unite, scrie Agerpres .

- Un parlamentar norvegian l-a propus pe presedintele SUA, Donald Trump, drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 pentru sprijinul acordat intelegerii dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, scrie Agerpres.

- Donald Trump, presedintele SUA, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021, la doar cateva saptamani dupa ce a contribuit la intermedierea pacii dintre Israel și Emiratele Arabe Unite, transmite romaniatv.net.

- Conducerea palestiniana si-a atenuat criticile fata de acordul pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, inaintea unei reuniuni a Ligii Arabe care are loc miercuri la Cairo, la care va fi dezbatut acordul, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va gazdui ceremonia de semnare a acordului pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, pe 15 septembrie, declarat marti un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.

- Liderii organizațiilor palestiniene au respins unanim acordul de normalizare a relațiilor dintre Emiratele Arabe Unite și Israel, anunțat joi ca o mare victorie de Donald Trump. Al Jazeera face o trecere in...

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat joi acordul de normalizare a relatiilor intre Emiratele Arabe Unite si Israel, incheiat sub egida Statelor Unite, calificandu-l drept o ''etapa'' catre pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Am urmarit cu atentie comunicatul tripartit…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept ''tradare'' a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o ''reuniune de urgenta'' a Ligii Arabe pentru denunta…