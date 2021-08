Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a oferit noi detalii cu privire la situația romanilor blocați in Kabul sau pe aeroportul din Capitala Afgana. O aeronava romaneasca a evacuat un singur cetațean catre Islamabad și este pregatita sa preia și afgani, in timpul misiunilor de evacuare de la Kabul. „Aeronava a ajuns…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan „nu merge in directia corecta”, in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgan. Emisarul american pentru Afganistan va merge la Doha, in Qatar, pentru a le cere talibanilor sa inceteze ofensiva militara…

- Cetateanul afgan fusese dat in urmarire international, pentru comiterea infractiunilor de omor si tentativa de omor, la data de 19 aprilie 2021, in Timisoara, victimele fiind 2 cetateni afgani, potrivit Politiei Romane.Suspectul a fost iedntificat la jumatate lunii trecute in Grecia, prin intermediul…

- Cetateanul din Afganistan suspectat ca a ucis un migrant in Timisoara a fost adus, vineri seara, in Romania din Grecia. El a ajuns la Bucuresti si va fi transportat la Timisoara. ”Astazi, 9 iulie, o escorta a Politiei Romane a adus in tara un cetatean afgan, urmarit la nivel international,…

- Romanii care au crezut ca prin vaccinare scapa de restricții sau iși reduc riscul de infectare cu coronavirus s-au inșelat amarnic. Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara anunța ca riscam sa ne confruntam cu noi restricții daca tuplina delta a coronavirus va capata amploare…

- Medicul Virgil Musta din Timișoara a declarat ca din cauza noii tulpini indiene ar putea fi introduse noi restricții la noi in țara daca va exista transmitere comunitara. “Situația este ușor alarmanta pentru ca peste 70 de țari se confrunta cu aceasta tulpina Delta care are o contagiozitate cu 60% mai…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca cetateanul din Afganistan suspectat ca a ucis un migrant la Timișoara si a ranit un altul a fost capturat tocmai in Grecia. Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Timisoara, in data de 19 aprilie. Barbatul se afla in Grecia si va fi adus…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis – ITPF Timisoara au depistat in zona de competenta, in automarfarele care stationau intr-o parcare pentru TIR-uri, 18 cetateni din Pakistan si Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din Romania. In cadrul actiunii…