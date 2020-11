Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea palestiniana este "optimista" in privinta sanselor unei resetari diplomatice cu SUA sub presedintele ales Joe Biden, a declarat joi ministrul de externe palestinian Riyad al-Malki, relateaza dpa. "Exista destule motive pentru noi sa reluam contactele cu noua administratie a SUA in momentul…

- Filialele PNL si USR PLUS din Neamt refuza sa participe la „consultarile” solicitate de baronul Ionel Arsene pentru desemnarea unui nou manager al Spitalului Judetean, solicitand in schimb demisia acestuia. Managerul instalat de Arsene, politrucul Lucian Micu, si-a anuntat luni demisia. Situație revoltatoare…

- Orban ii transmite lui Biden, dar și vice-președintelui ales, Kamala Harris ca ”este nevoie, cu atat mai mult in aceste vremuri dificile, sa continuam sa ne mobilizam impreuna energiile și creativitatea, pentru a ne asigura prosperitatea și securitatea, pentru a ne proteja cetațenii și pentru a asigura…

- Marcel Hoara nu mai este presedintele Consiliului de Administratie al CE Rovinari. Acesta a fost inlocuit cu directorul CEN Craiova si viitorul director general al companiei Electra, Constantin Balasoiu. Conducerea CE Rovinari nu a contestat nicio cl...

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza cunoscuta la nivel international pentru activismul ei pentru mediu, a facut un apel, sambata, catre americani, sa il voteze pe candidatul democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale de luna viitoare.Bilanț alarmant in Capitala! Ludovic Orban, despre trecerea…

- Maria Mares a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de Administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul…

- Conducerea SNSPA sustine in continuare ca mandatul de presedinte al Consiliului National al Rectorilor, al lui Sorin Cimpeanu, a expirat in mai și va solicita instantei "constatarea incetarii de drept a mandatului" acestuia, confirmand, astfel, declarațiile facute de Remus Pricopie pentru Libertatea…

- Guvernul va cumpara doar 70-80.000 de tablete, din cele 250.000 promise elevilor pentru noul an școlar, a anunțat premierul Ludovic Orban. Premierul a precizat ca licitația derulata prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate nu poate fi incheiata, motiv pentru care va demite conducerea acestei…