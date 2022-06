Palestina a lansat o rachetă spre Israel Militanți palestinieni au lansat sambata o racheta spre un oraș din sudul Israelului, atragand lovituri aeriene israeliene, a declarat armata israeliana, care crede ca racheta a fost lansata de gruparea Hamas. Aceste atacuri vin dupa luni de relativ calm Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

