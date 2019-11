Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, fost prezidentiabil din partea PMP, a precizat ca in turul al doilea al alegerilor prezidențiale va vota impotriva candidatului PSD, Viorica Dancila, subliniind ca „in primul tur...

- Theodor Paleologu s-a sucit! El anunta ca va vota duminica la al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dar va fi un vot impotriva Vioricai Dancila, exprimandu-si speranta ca majoritatea covarsitoare a celor care l-au votat in primul tur au luat deja aceeasi decizie.”Duminica imi voi exercita…

- Rezultatele finale ale alegerilor prezindențiale din județul Cluj arata ca social-democrații au pierdut definitiv batalia pentru „capitala Ardealului”. La Dej, unde Primaria este condusa de un PSD-ist, au fost 14.989 de voturi valabil exprimate, iar principalii candidați la alegerile…

- Dezbaterea de joi seara de la Europa FM dintre Dan Barna, Theodor Paleologu și Kelemen Hunor a avut un caștigator clar: candidatul PMP Theodor Paleologu.Vezi și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul prapastiei In cele peste…

- Va era dor de o gafa a Vioricai Dancila? Ei bine, suntem aici sa va implinim dorințele. Premierul-demis a mers in campanie electorala la Marasești, Vrancea, acolo unde a facut urmatoarea declarație. „Și eu cred ca sunt singura care am dat dovada ca lupt, intr-adevar cu candidatul Iohannis, nu lupt impotriva…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu. In urma deliberarilor, cu unanimitate…

- "Neconflictuala" Dancila și-a trasformat miniștrii in postaci de atac la Iohannis. Tot felul de troli din guvern, "cuci" și "budai", incepand cu Fifor, unul mai Breaz ca altul, au ieșit ca la ordin sa-l atace pe președintele Iohannis pentru ca, vezi domnule, le blocheaza activitatea. Care…