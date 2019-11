Stiri pe aceeasi tema

- "Paleologu dixit, interviu la Cafeneaua Natiei, pe Prima Tv: "Slava Domnului, eu nu sunt in PMP!". Ia uite unde era gogoasa infuriata! Da' ce, micutule, iti pute partidul asta care te-a scuturat de praful anonimatului? Nu ti-e, ma, rusine? Zeci de mii de membri PMP au tras in campania asta pentru tine…

- "Ia uite unde era gogosa infuriata! Da' ce, micuțule, iți pute partidul asta care te-a scuturat de praful anonimatului? Nu ti-e, ma, rusine? Zeci de mii de membri PMP au tras in campania asta pentru tine de le-au sarit ochii din cap si tu le dai cu flit? Eu nu ti-am facut campanie pentru ca…

- Deputatul PMP Robert Turcescu l-a atacat dur pe candidatul suținut de partid la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, dupa ce acesta a ținut sa precizeze ca, ”slava Domnului”, nu este membru PMP. Acum Turcescu ii reproșeaza ingratitudinea fața de partidul care l-a ”scuturat de praful anonimatului”.…

- Deputatul Robert Turcescu ii raspunde fostului candidat al PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, dupa ce acesta le-a transmis liderilor partidului ca Turcescu este o problema a partidului și ”sa se spele cu el pe cap”. Turcescu il numește pe Theodor Paleologu ”gogoașa infuriata” și il intreaba…

- Au trecut cinci ani de cand Lora s-a cuplat cu Ionuț Ghenu, fostul iubit al Doiniței Oancea, iar vedeta tradata in amor de barbatul de langa ea și de buna sa prietena și-a varsat oful prin ziare și pe internet. Lora, care a tacut pana acum, vrea sa-și spuna versiunea și sa-și exprime resentimentele…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, susține pe Facebook ca exista pe lumea asta o specie de deștepți pe care el ii numește „dedesuptologi”, punctand ca matricea lor mentala are un principiu simplu: „nimic nu e ce pare, totul are un dedesupt, ce vedem e manevrat din spate”.„Exista…

- "Amenințari de campanie. Ticaloșii nu mai știu ce sa faca ca sa ne inchida gura. Sa nu cumva sa le stricam jocurile:- Cumpanașu, intr-unul din live-urile isterice pe care le face, vorbește vreo 10 minute despre mine. Ma amenința nu doar pe mine ci și pe tatal meu (care cumva ar trebui sa ma…

- PSD a validat-o, sambata, in Congres, pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale. In acest context, Claudiu Daniel Catana, președintele Tinerilor din ALDE, susține intr-o postare pe Facebook ca partidul sau se afla in aceste zile in fața unei decizii majore `pentru viitorul scenei…