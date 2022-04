Stiri pe aceeasi tema

- Semnalul de incredere transmis de Guvern investitorilor este reconfirmat de evaluarile recente ale Agentiilor Standard amp; Poor 39;s si Fitch Ratings, transmite, sambata, 16 aprilie, Guvernul Romaniei. "Semnalul de incredere transmis de Guvern investitorilor romani si straini este reconfirmat de evaluarile…

- Gradul de incredere a investitorilor in Romania incepe sa scada tot mai mult, iar agențiile de rating ii pun pe fuga, conferindu-ne un rating tot mai mic pe fondul crizei energetice și al amenințarii razboiului din Ucraina. Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.

- Ministerul Afacerilor Interne va putea sa recheme in activitate cadre militare sau politisti care au trecut in rezerva, ori le-au incetat raporturile de serviciu, sau alte categorii de personal, pentru gestionarea fluxului tot mai ridicat de refugiati de la punctele de trecere a frontierei, potrivit…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat la briefingul de presa organizat la Palatul Victoria duminica, 27 februarie, ca 28.197 de cetațeni ucraineni se aflau pe teritorul Romaniei, la ora 16.00, aceștia venind in țara noastra din cauza razboiului. „Fac o precizare legata de numarul cetațenilor…

- O analiza privind activitatea aeroporturilor regionale din Romania din ultimii 6 ani a fost prezentata astazi in ședința de Guvern de la Palatul Victoria. Activitatea Aeroportului internațional din Satu Mare este una modesta se pare. Dupa numarul curselor efectuate se situeaza pe poziția 9 din 12.…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca nu este de acord cu proiectul Ministerului Justiției privind desființarea SIIJ.. DNA a avertizat ca aceasta inițiativa adoptata de Guvern nu reprezinta un progres in asigurarea eficienței combaterii corupției…

- PNL susține un acord transpartinic de investiții in sectorul energetic, ca soluție la actuala criza, dar nu este de acord cu plafonarea prețurilor. Mesajul a fost transmis marți de președintele partidului, Florin Cițu. Intrebat daca ar fi cazul sau s-ar putea ajunge la un plafon la energie și pentru…