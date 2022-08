Palatul Victoria, iluminat marţi şi miercuri în culorile drapelului Ucrainei Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti isi reconfirma astfel solidaritatea si se alatura initiativelor menite sa consolideze sprijinul comunitatii internationale fata de Ucraina. “Desi simbolic, gestul acesta confirma o data in plus sprijinul nostru fata de poporul greu incercat al Ucrainei, iar prin masurile concrete pe care le-am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

