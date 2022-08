Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Parlamentului va fi iluminat, marti si miercuri, in culorile drapelului Ucrainei, respectiv albastru si galben, pentru a marca Ziua Drapelului de Stat si Ziua Independentei, sarbatorite de acest stat. Astfel, in data de 23 august, Ucraina marcheaza Ziua Drapelului de Stat, iar in data de 24…

- Literele de pe Tampa și cladirea Primariei municipiului Brașov vor fi iluminate in culorile albastru și galben, astazi și maine seara, in semn de solidaritate cu Ucraina, care marcheaza in aceste zile doua sarbatori importante: Ziua Drapelului Național, pe 23 august, și Ziua Independenței, pe 24 august.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata ca, saptamana viitoare, cand tara sa sarbatoreste Ziua Independentei, la 24 august, Rusia ar putea incerca sa faca ceva “extrem de crud”, transmite EFE. Saptamana viitoare “este foarte importanta pentru noi toti, pentru tara noastra. Ziua…

- Palatul Victoria, iluminat in rosu cu ocazia Zilei nationale pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Guvernul marcheaza Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, prilej…

- Guvernul marcheaza astazi Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, prilej cu care Palatul Victoria va fi iluminat in rosu in aceasta seara, intre orele 20.00 si 24.00.Amintirea marelui domnitor al Tarii Romanesti Constantin Brancoveanu,…

- Palatul Victoria va fi iluminat joi seara in culoarea turcoaz, incepand cu ora 21.00, in semn de solidaritate fața de pacienții care sufera de boala Batten, greu de diagnosticat și greu de tratat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ciuca: Puterea exemplului celor care au invins cancerul poate avea un efect mobilizator si incurajator pentru toti cei care descopera ca au acest diagnostic Mesajul premierului Nicolae Ionel Ciuca cu prilejul Zilei Nationale a Supravietuitorilor de Cancer."Initiativa de a institui Ziua Nationala a Supravietuitorilor…