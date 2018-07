Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marți la Palatul Victoria, ședința operativa pentru evaluarea pagubelor produse de inundații și a masurilor rapide de intervenție, dupa ce luni s-a deplasat in mai multe zone afectate din județele Buzau, Bacau, Covasna și Brașov. Ședința de la Guvern va incepe la…

- Firmele vor fi incurajate sa angajeze persoanele pe care le aduc in internship prin acordarea unei sume fixe de la stat. Concret, potrivit unui proiect de act normativ care a trecut recent de votul decisiv al deputaților, pentru fiecare stagiu care se transforma in angajare companiile vor primi aproximativ…

- Deputatul PMP Eugen Tomac ii cere demisia premierului Viorica Dancila. Izbucnirea PMP-istului vine dupa ce in sedinta de guvern de astazi Dancila a atentionat ca in Romania trebuie redusa democratia."Halucinant!!! Dancila, astazi, in ședința de Guvern: “Putem spune, pe scurt, ca REDUCEM…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, adica liderii coalitiei PSD-ALDE, au fost la Palatul Victoria pentru o sedinta de urgenta cu premierul Viorica Dancila. Dupa sedinta, doar Tariceanu a iesit sa anunte faptul ca Pilonul 2 nu se desfiinteaza si a criticat ultimul raport al Comisiei Europene, prezentat…

- Viorica Dancila crede ca episodul cu Klaus Iohannis la carma unei ședințe de Guvern, așa cum s-a intamplat in mandatul lui Sorin Grindeanu, nu va avea loc cu ea la Palatul Victoria.”Trebuie sa anunte daca vine la sedinta de Guvern si trebuie sa fie pe ordinea de zi un punct care sa necesite…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca a agreat impreuna cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ca, imediat ce se va constitui viitorul Guvern de la Roma, sa se desfasoare o sedinta comuna, care ar putea contribui la diversificarea si consolidarea cooperarii…

