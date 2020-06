Stiri pe aceeasi tema

- Somptuosul palat Versailles, construit in secolul XVII de "Regele Soare" Ludovic al XIV-lea, se deschide din nou sambata in asteptarea vizitatorilor, transmite vineri Reuters. Lucratorii de intretinere au curatat praful din Sala Oglinzilor si au lustruit statuetele aurite care o decoreaza…

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Trei autobuze cu 243 de cetateni moldoveni care veneau de la Paris au ramas blocate duminica dimineata la un popas pe marginea unei autostrazi in estul Frantei, dupa ce Germania si Republica Ceha le-au refuzat trecerea din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand autoritati locale."Contacte…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat joi o noua ordonanta militara, o prima masura fiind prelungirea perioadei de suspendare a zborurilor catre mai multe destinatii. Vela a precizat ca interdictia impusa privire la exporturile de grau si de produse derivate nu mai este valabila. El…

- Dupa 48 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate. In același timp, Ungaria și Bulgaria, țari vecine Romaniei,…

- Prezentate cu titlul de „recomandari”, noile masuri de protectie impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus creeaza senzatia de indecizie, de nehotarare, lasand loc la interpretari. Ce a prezentat ministrul de Interne: recomandari sau masuri? Raed Arafat a incercat sa dreaga lucrurile afirmand ca…

- Germania isi va inchide in mare masura, incepand de luni, frontierele cu Franta, Austria si Elvetia, din cauza coronavirusului, au afirmat duminica surse guvernamentale ale agentiei dpa. Masurile ar urma sa intre in vigoare la ora 8 dimineata (07.00 GMT).Conform informatiilor dpa, transportul de marfuri…

- Aproximativ 80 de persoane, printre care și diplomați români, care au fost în carantina timp de câteva saptamâni în Phenian, au parasit Coreea de Nord, relateaza BBC. Diplomați din România, Germania, Rusia, Franța, Elveția, Polonia, Mongolia și Egipt au parasit…