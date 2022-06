Palatul Ştirbey e scos la vânzare, după ce Ministerul Culturii nu l-a mai vrut Palatul Stirbey din Buftea este scos la vanzare de catre un lichidator. De ani de zile, in curtea Palatului și in unele dintre cladiri se organizeaza nunți și petreceri. Prețul de pornire este de ordinul milioanelor de euro. Palatul Știrbey este scos la vanzare de lichidator la prețul de pornire de 8 milioane de euro, potrivit unui anunt public realizat de Euro Insol, lichidator judiciar al debitoarei Bucharest Arena, compania care detine palatul si domeniul Stirbey. Licitatia publica de vanzare a Palatului Știrbey va avea loc la data de 29 iunie la sediul Euro Insol din Bucuresti. Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

