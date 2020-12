Palatul Știrbey, din Darmanești, construit in stil neoromanesc dupa planurile arhitectului Nicolae GhiKa-Budești, este anunțat din nou la vanzare prin casa de licitații Romania Sotheby’s International Realty. La un preț „disponibil la cerere” – dupa cum afișeaza vanzatorul. Palatul are 59 de camere și 47 de bai și se afla pe un teren de 13 […] Articolul Palatul Știrbey din Darmanești este anunțat din nou la vanzare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .