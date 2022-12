Palatul Ruginoasa de la Iași, renovat și redeschis pentru public Reper al activitatii revolutionare a moldovenilor, inainte si dupa 1848, Palatul de la Ruginoasa devine resedinta domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in anul 1862. Aici, in palatul boieresc si mai apoi domnesc, s-au petrecut evenimente importante din istoria tarii, printre care amintim intalniri ale revolutionarilor romani de la 1848 si plamadirea unora dintre indraznetele reforme din anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza. „Vestigiile istorice in localitatea Ruginoasa sunt numeroase, incepand cu cele arheologice descoperite pe dealul Draghici si continuand cu vestitul han istoric, biserica de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Iasul a fost in prima linie a razboiului ruso-ucrainean inca din prima zi in care rachetele rusesti au cazut pe teritoriul tarii vecine. Valul de refugiati care a fugit din calea armatei rosii a fost primit in capitala Moldovei si peste tot in judet, iar ucrainenii au fost sprijiniti sa mearga mai departe…

- Dansatorul si coregraful francez Guillaume Siard va sustine la Iasi, in perioada 6 – 11 decembrie 2022, un masterclass de constructie si creatie coregrafica, bazat pe tehnica de dans "Preljocaj". Deschiderea va vea loc in sala „Benjamin Fondane" a Institutului Francez din Romania la Iasi, marti, 6 decembrie,…

- La finele trimestrului III 2022, prețul de oferta pentru bunurile imobile rezidențiale din municipiul Chișinau a inregistrat o descreștere pentru prima data dupa tendința ascendenta consemnata in trimestrul I 2020 - trimestrul II 2022. Potrivit datelor prezentate de Banca Naționala a Moldovei, Indicele…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aplicat sancțiuni impotriva persoanelor incluse in lista neagra a SUA, printre care se numara Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Potrivit CSE, tranzacțiile efectuate de catre persoanele fizice și juridice incluse in lista de sancțiuni a SUA vor fi verificate minuțios…

- Mitropolitul Teofan la Moldovei și Bucovinei impreuna cu Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și cu Episcopul vicar Benedict Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au sfințit duminica noua biserica a Manastirii „Piatra Sfanta” – Tarața din Barnova, județul Iași. Fii…

- Pelerinajul la racla cu moastele Sfintei Parascheva la Iasi a inceput confirmand toate asteptarile: va fi un an in care sute de mii de pelerini vor lua drumul capitalei Moldovei, cum n-am mai intalnit dinainte de pandemie, poate chiar si mai multi decat atunci. Dupa primele doua zile de pelerinaj, pana…

- Si anul acesta Primaria din Voluntari si-a trimis cetatenii in partea cealalta a tarii pentru a se inchina la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt. In fiecare an, peste 100 de astfel autocare au luat drumul capitalei Moldovei, cu exceptia anilor pandemiei, cand…

- Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” și Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in perioada 4 octombrie 2022 – 31 ianuarie 2023, expozitia „Mihail Kogalniceanu – 205 ani de la naștere”. Valorificand bunuri culturale aflate in patrimoniul…