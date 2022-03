Palatul Poștelor din Timișoara va fi, în sfârșit, reabilitat Una din cladirile importante ale Timișoarei va fi modernizata. Este vorba despre Palatul Poștelor, edificiu ce are circa 110 ani de istorie. S-a publicat in platforma SICAP, anunțul privind execuția lucrarilor de reabilitare a fațadelor și a tamplariei. Valoarea investiției se ridica la 10.344.500 lei, iar operatorii economici care indeplinesc condițiile de participare, sunt invitați […] Articolul Palatul Poștelor din Timișoara va fi, in sfarșit, reabilitat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat, luni, benzinariile Lukoil și Gazprom, precum și lanțul de magazine Berezka, care comercializeaza produse importate din Rusia. La nivel local, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, in ultimele doua…

- Un trecator, care se afla intr-o zona din centrul Timișoarei, a vazut cadavrul cum este dus de ape. Imediat, a sunat la 112. Oamenii legii au adus la mal trupul neinsuflețit și au gasit in buzunar portofelul cu cartea de identitate. Din primele informații, pe corpul barbatului nu au fost gasite urme…

- „Una dintre cele mai importante decizii guvernamentale ale acestei decade este cea adoptata in sedinta de ieri. Hotararea, prin care se reglementeaza normele privind fluxurile financiare din PNRR, operationalizeaza modul in care vor fi semnate acordurile de finantare dintre Ministerul Investitiilor…

- Mii de elevi invața de acasa pentru a nu mai ingheța in clase, bolnavii de cancer stau inveliți cu paturi și pilote primite de la voluntari pentru a face fața frigului, iar unii dintre locuitorii Timișoarei au 16 grade in sufragerie. Toți sunt abonați Colterm. Intre timp, reprezentanții primariei au…

- Deputatul AUR de Timiș, Stoica Ciprian-Titi acuza intreaga administrație locala timișoreana ca este incapabila sa gestioneze problema caldurii in Timișoara. El spune ca a vorbit inclusiv cu profesori și inventatori și ca soluțiile gasite nu au fost primite de conducerea primariei. Stoica spune ca s-a…

- Anul acesta sunt așteptate noi proiecte de infrastructura in valoare de peste 1,5 miliarde euro in mai multe orașe din Romania. Pe lista proiectelor de investitii, in 2022, se afla și Aeroportul Internațional Ghimbav Brașov. Noi proiecte de infrastructura in valoare de peste 1.5 miliarde EUR sunt așteptate…

- Noi proiecte de infrastructura in valoare de peste 1.5 miliarde euro sunt așteptate pentru livrare in orașele regionale din Romania anul acesta, in timp ce la București lucrarile de construcție a unui nou drum ocolitor vor continua ca parte a unei investiții de 1 miliard de euro. Totodata, primul aeroport…

- Un accident rutier s a produs duminca dupa amiaza, 2 ianuarie, pe centura Timisoarei.Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital. Conform primelor informatii furnizate de autoritatile locale, o tanara de 19 ani, care conducea un autoturism pe centura Timisoarei, dinspre sensul giratoriu…