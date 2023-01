Stiri pe aceeasi tema

- FOTO DRONA: Imagini spectaculoase cu aglomerația din trafic la Cluj-Napoca. Coloane de mașini pe principalele artere din oraș Fotografii spectaculoase cu aglomerația din aceasta perioada, la Cluj. Imagini surprinse cu drona arata coloane de mașini blocate in trafic. Circulația se desfașura ingreunat…

- Incepand de astazi CFR Calatori a introdus pe magistrala M 300 trenul InterCity ”Avram Iancu” Expres, care circula intre Cluj-Napoca și București. Distanța de 500 de kilometri dintre cele doua orașe va fi parcursa de aceste trenuri in opt ore și jumatate, iar trenul va opri doar in trei stații, respectiv…

- Coca-Cola aduce spiritul Craciunului in orasele din Romania odata cu revenirea celebrelor sale caravane de Craciun Coca-Cola. Timp de aproape trei decenii, de cand au luminat pentru prima data micul ecran intr-o reclama TV la mijlocul anilor 1990, caravanele au fost un semnal al inceperii sezonului…

- Fotografii la un secol distanța. Clujul este un oraș incarcat de istorie, iar in oraș exista numeroase cladiri care impresioneaza prin arhitectura. Puțini știu ca in Palatul Babos a locuit unul dintre cei mai emblematici violoniști romani.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a salva un alpinist utilitar blocat pe hamul de cațarare, in dreptul etajului 5 al unui bloc de locuințe cu 7 niveluri, situat pe strada Nasaud din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a fost inregistrat in jurul…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza pe o strada din Cluj-Napoca, unde un alpinist a ramas blocat pe fațada unei cladiri. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a salva un alpinist utilitar blocat pe hamul de cațarare, in dreptul…

- Distanța dintre Cluj-Napoca și Budapesta este de 452 km , iar intre Cluj-Napoca și București sunt 463 de km. In teorie distanța pana in Capitala ar trebui parcursa intr-un timp mai scurt decat pana in Ungaria din cauza distanței pe autostrada.

- Clubul Rotary București Cișmigiu marcheaza Ziua Mondiala a Poliomielitei prin iluminarea fațadelor Ateneului Român, Operei Naționale București și UMF Carol Davila in culorile simpol al luptei pentru eradicare a poliomielitei. In fiecare an, in ziua de 24 octombrie este celebrata Ziua Mondiala…