Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, intr-o ancheta in care zeci de polițiști de la Brigada de Poliție Rutiera București și Poliția Locala Sector 1 sunt suspectați ca ar fi luat mita de la șoferii opriți in trafic. Perchezițiile au loc la sediul Brigazii de Poliție Rutiera București, la sediul…

- Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineața, intr-o ancheta de mare amploare, in care zeci de polițiști de la Brigada de Poliție Rutiera București sunt suspectați ca au luat mita. Perchezițiile s-au desfașurat la sediul Brigazii de Poliție Rutiera București, dar și la locuințele unor polițiști.…

- De-a lungul timpului, suprafața Romaniei s-a tot schimbat. Conflictele internaționale au facut ca mii de hectare din teritoriul țarii noastre sa fie separate de patria mama. Cu toate acestea, dorința de unificare a fost mare, iar in anul 1918, dupa Primul Razboi Mondial lua naștere Romania Mare. Pana…

- Politologul rus de la Kremlin, Marat Bashirov, considera ca acordul semnat de Moldova, cel privind aprovizionarea cu gaze, o „victorie pentru Gazprom”. „Autoritațile moldovenești au cazut sub Gazprom. Un contract de câțiva ani. Exista concesii din partea noastra,…

- Afirmațiile presei occidentale precum ca Rusia ar fi cerut Moldovei sa renunțe la Acordul de Liber Schimb și Aprofundat cu UE, in schimbul unui contract avantajos de livrare a gazelor, nu sint susținute de niciun fel de dovezi, spune politiologul Dionis Cenușa. Expertul a remarcat ca informațiile publicate…

- Militarii ieșeni au anunțat marți ca au realizat lucrari de intreținere in mai multe cimitire din Iași, in semn de recunoștința fața de eroii neamului și in pregatirea Zilei Armatei Romane (25 octombrie). „Militarii ieșeni nu și-au uitat eroii și nici sacrificiile pe care aceștia le-au facut…

- Primaria Alba Iulia achiziționeaza un SUV pentru deplasari și intervenții in teren: Autoutilitara va intra in dotarea Serviciului Administrarea Activitaților Domeniului Public Primaria Alba Iulia achiziționeaza un SUV pentru deplasari și intervenții in teren: Autoutilitara va intra in dotarea Serviciului…

- In decurs de o luna, bugetul local al municipiului Piatra-Neamț a primit 4.943.000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit. Din aceasta suma s-a alocat 2.200.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu facturile de intreținere a Centrelor de Vaccinare, s-a creat un subcapitol pentru reparațiile…