Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Externe și al Educației, Andrei Marga, a vorbit, vineri seara, la Antena 3, despre modul in care se duce lupta politica in Romania, chiar și in vreme de pandemie. „Foarte probabil, e cea mai slab pregatita garnitura (de miniștri, n.r.) din istoria recenta a Romaniei. Și calificarea…

- Peste 200 de tineri de origine turca s-au manifestat violent la Vienne, langa Lyon, fiind dornici sa se lupte cu armenii din oraș. Aceștia au inceput sa se retraga abia cand poliția a intervenit in forța. Incidentele au avut loc in cursul serii trecute, intrucat in zona sunt comunitați de turci și armeni.…

- Gigi Becali (62 de ani) continua sa se implice in discuțiile cu privire la viitorul echipei naționale a Romaniei. Patronul de la FCSB spune ca Gica Hagi (55) ar fi cea mai buna varianta de selecționer. Dupa ce i-a cerut demisia lui Mirel Radoi, propriul sau fin, de la carma echipei naționale, Gigi…

- Gestionarea crizei pandemice a fost insoțita de scandaluri, acuzații și chiar dosare DNA in care sunt invocate numele ministrului Sanatații, al Finanțelor și al premierului. Insa dincolo de aceste scandaluri, in care se vorbește de achiziții dubioase, de subfinanțarea testarilor și de riscul ca Sanatatea…

- Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad anunta ca din cauza secetei prelungite nu mai pot fi asigurate in regim normal de functionare volumele de apa la doua baraje de acumulare din zona Moldovei: Halaceni (Iasi) si Cazanesti (Vaslui).

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, joi, inaintea Adunarii Generale a LPF, ca a incercat sa-l contacteze pe finantatorul formatiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, in urma cu trei saptamani si ca acesta 'ar fi fost campion' daca in partida cu CFR Cluj, in echipa sa…

- Adrian Mutu (41 de ani) a facut o scurta analiza a primului cantonament pe care l-a condus la națioanal U21 a Romaniei. Pe lista fotbaliștilor convocați in prima faza pentru amicalul cu Farul se aflau nu mai puțin de 6 de la FCSB: Andrei Vlad, Moruțan, Olaru, Man, Adrian Petre și Florinel Coman;FCSB…