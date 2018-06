Palatul Elysee se transforma in brand

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Elysee, palatul prezidential francez, intentioneaza sa creeze o marca proprie, conform informatiei furnizate de cotidianul Lettre A. Directorul de cabinet de la Elysee, Patrick Strzoda, a depus la sfarsitul lunii mai o noua marca la INPI (Oficiul de inregistrare a marcilor) numita "Elysee-Presedintia…

- Principalul consilier al lui Emmanuel Macron la Palatul Elysee, Alexis Kohler, este vizat de o plangere pentru ”trafic de influența” și ”corupție pasiva”, precum și de o ancheta judiciara, iar președinția franceza a calificat, luni, ”complet nefondate” acuzațiile la adresa lui. Asociația anticorupție…

- Andor Sandor, reprezentantul firmei care spune ca deține drepturile asupra numelui și imaginii parintelui Arsenie Boca, a anunțat ca se afla in negocieri cu Gigi Becali pentru a-i preda acestuia dreptul de a fi “guvernatorul marcii”. Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Gigi Becali…

- In loc sa-si modernizeze sistemul IT, singurul care ar putea sa opreasca evaziunea fiscala in Romania, ANAF are ca prioritate clasica metoda a strangerii surubului pentru firme, dupa ce s-a dovedit ani de zile o institutie incapabila sa gestioneze eficient colectarea banilor. Printre altele, ANAF vrea…

- Intalnirea lui Zukerberg cu membrii PE va avea loc pe 22 mai, a anunțat Parlamentul European. Directorul executiv al Facebook a acceptat sa calatoreasca la Bruxelles pentru a raspunde intrebarilor europarlamentarilor in legatura cu utilizarea datelor personale ale utilizatorilor rețelei de socializare…

- Ionel Danciulescu, 41 de ani, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea " Tribuna Zero", la Europa FM, luni, 7 mai, de la ora 21:00. Directorul general de la Dinamo va vorbi despre situația actuala de la echipa și despre planurile pentru viitorul clubul alb-roșu. Fostul atacant va raspunde…

- Fostul lider de la Palatul Elysee a ajuns in custodia politiei judiciare din Nanterre, anunta site-ul Le Figaro. Nicolas Sarkozy urmeaza sa fie audiat in privinta unor acuzatii ce tin de finantarea campaniei prezidentiale de acum 11 ani. Mai exact, suspiciunea e ca ar fi primit finantare in campania…

- Pe fondul solicitarii adresate de catre ministrul Justitiei procurorului general Lazar, in privinta desecretazarii eventualelor portocoale intre Ministerul Public, DNA, DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, Eduard Hellvig a stat de vorba cu presedintele forului parlamentar care are atributii de control…