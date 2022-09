Stiri pe aceeasi tema

Președintele francez Emmanuel Macron și-a reiterat cererea de incetare a focului in Ucraina și de retragere a Rusiei de la centrala nucleara Zaporojie in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat duminica Palatul Elysee, conform CNN.

Presedintele francez Emmanuel Macron si presedintele rus Vladimir Putin au discutat duminica despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, potrivit AP. Presedintele francez a cerut fortelor rusesti sa isi retraga armele grele si usoare de pe amplasament, precizeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis omologului sau rus Vladimir Putin ca „ocupatia rusa se afla la originea riscurilor” la care este expusa centrala nucleara ucraineana Zaporojie.

Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data dupa pauza de mai bine de doua luni. Potrivit serviciului de presa de la Kremlin, șefii celor doua state au discutat diverse aspecte ale situației din jurul Ucrainei. Potrivit serviciului, Putin a subliniat…

Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Potrivit rușilor, presedintele Putin a spus ca bombardarea centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, aflata sub controlul…

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.