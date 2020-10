Familia Regala a Romaniei anunta ca Palatul Elisabeta isi deschide din nou portile, in perioada 22 octombrie - 15 noiembrie, sezonul de toamna fiind dedicat Regelui Mihai 1.



"Palatul Elisabeta isi deschide din nou portile, in perioada 22 octombrie - 15 noiembrie 2020, in fiecare saptamana, de joi pana duminica. Orarul zilnic: 10,00 - 13,00 si 14,00 -17,00. Sezonul de toamna este dedicat Regelui Mihai I si cuprinde ziua de nastere a suveranului (25 octombrie) si ziua sa onomastica (8 noiembrie). Expozitia va avea, asadar, elemente de noutate. Totodata, vizitatorii vor primi un pliant…