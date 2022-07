Stiri pe aceeasi tema

- Principesa Sofia va gazdui, miercuri, in numele Majestatii Sale Margareta, in gradina Palatului Elisabeta, ceremonia de premiere a Concursului International de creatie originala Basmele Reginei Maria, editia 2022.Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis marti AGERPRES, la ceremonie, programata…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, marți, 21 iunie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, luni, 20 iunie 2022, vremea va fi calduroasa și vantul va sufla slab. La munte este posibil sa ploua. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau,…

- Luni, 23 mai 2022, vremea va deveni racoroasa in nord, in centru si in est, iar in celelalte regiuni se va mentine calda, conform prognozei meteo emise de ANM. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 22 mai 2022, valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii si se vor situa in jurul celor normale la aceasta data. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov,…

- Aplicația 24pay este disponibila și in orașul Roman și ajunge astfel sa fie prezenta in 15 orașe din toata țara. Aplicația este deja disponibila in București, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Timișoara, Targu-Jiu, Piatra-Neamț, Reșița, Sacele, Ploiești și Baia Mare. Lansata in…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…