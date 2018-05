Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului trece prin momente de cumpana! Regizorul Lucian Pintilie (84 de ani) se afla in stare grava, la spitalul Elias. Medicii incearca sa-i salveze viața, dar sunt rezervați in privința șanselor sale de supraviețuire. Starea lui s-a agravat in aceasta iarna. El a ajuns la spital in urma unei…

- Un tezaur ce include circa 60 de monede, majoritate din argint, datand de la finalul Evului Mediu, a fost descoperit, recent, in Zalau. Descoperirea a fost facuta la marginea unui drum din zona localitatii Fetindia, de catre un pasionat de arheologie. Ultimele piese au fost scoase din pamant joi, de…

- Cel putin patru persoane au murit, joi, in urma unui atac armat comis intr-o universitate din orasul turc Eskisehir, informeaza Mediafax.ro. Atacatorul ar fi unul dintre angajatii universitatii, in functia de cercetator stiintific, si a impuscat mortal patru cadre didactice: decanul asistent, secretarul…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, secretar de stat in MAI, care a criticat produsul pe Facebook. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit dupa…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, care a criticat produsul pe Facebook, scrie publicația Playtech.ro. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…