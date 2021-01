Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii a fost arestat in Rusia, pentru ca ar fi incalcat masuri de control judiciar, la intoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența in Germania. Kremlinul a anuntat marti ca „nu va lua in considerare” cererile occidentale de a-l elibera pe opozantul rus Alexei Navalnii si a avertizat impotriva…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un…

- Statele Unite si mai multe guverne europene au cerut eliberarea lui Alexei Navalnii, principalul opozant rus fiind retinut duminica, la revenirea la Moscova dupa ce a fost tratat in Germania in urma otravirii cu un agent neurotoxic, noteaza news.ro. Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Agenția penitenciarelor din Rusia a anunțat joi ca este „obligata” sa îl rețina pe politicianul de opoziție Alexei Navalnîi care a afirmat saptamâna aceasta ca intenționeaza sa se întoarca la Moscova duminica, relateaza Moscow Times.Navalnîi se afla…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a declarat luni ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA. Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii, aceasta echipa a incercat…

