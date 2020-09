Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii universitații St. Andrews din Scoția, citați de CNN, bauturile ce conțin zahar, grasimi sau proteine sunt cele mai indicate in hidratarea organismului. Bautura care iți hidrateaza organismul, imediat! Așadar, chiar daca un pahar de apa este mereu indicat,…

- Chiar daca fumezi sau te-ai lasat de curind de fumat, plaminii tai sint incarcati cu materii toxice care provin din tigari. In cele ce urmeaza iti prezentam un remediu puternic si eficient care te va ajuta sa iti cureti plaminii de gudron si nicotina. Pentru asta, vei avea nevoie de trei plante, transmite…

- Nelu Tataru, considera ca Romania trece printr-un moment dificil ca urmare a inmultirii cazurilor de COVID-19 si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor. Reacția este șocanta mai ales datorita faptului ca intreaga responsaibilitate aparține ministerului…

- "Evident, continentul american constituie epicentrul pandemiei de COVID-19, insa raspandirea virsului incepe sa se accelereze in Africa", a subliniat la postul irlandez de radio Newstalk directorul executiv al OMS insarcinat cu gestionarea situatiilor de urgenta sanitara, Mike Ryan. "Pandemia…

- Ce a cautat Iohannis la Summit-ul UE? Sunt convins ca doar noi motive pentru a se poza alaturi de liderii Europei. Cu ce s-a intors de acolo? Cu nimic, cu absolut nimic. Suma obținuta, aproape 80 de miliarde de euro, este un nimic in raport cu ce s-ar fi putut obține. Este un nimic, comparativ […]

- Fodor Alexandru (23), pe data de 08.07.2020, am reusit in cadrul primei mele expeditii la altitudine, sa ating cel mai inalt varf al Europei de Vest dupa o ascensiune de 3 zile, abordand ruta franceza clasica "Gouter Route". Ascensiunea a prezentat portiuni tehnice care au constat in traversarea impresionantului…

- Ziarul Unirea Sondaj| Masinile Non-Euro, Euro 1 și Euro 2, interzise in Cluj-Napoca. Boc: „Am adus toate rablele Europei in Romania!” Primaria din Cluj a lansat un sondaj online privind interzicerea autoturismelor cu motorizari Non-Euro, Euro 1 și Euro 2 pe raza municipiului Cluj-Napoca. Pana acum,…

- Patru sirieni care voiau sa ajunga in vestul Europei, ilegal, au fost descoperiți de polițiștii de frontiera de la Nadlac printre legumele transportate intr-un camion. Cetațenii straini au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și calatoreau intr-un camion condus de un cetațean turc. Acesta transporta…