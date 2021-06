Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internationala de Constientizare a bolii Batten este marcata de administratia Prezidentiala prin luminarea, miercuri, in turcoaz a Palatului Cotroceni, incepand cu ora 21.00, dar si a Palatului Parlamentului incepand cu ora 22.00.

- Astfel, astazi, 9 iunie 2021, in semn de solidaritate și empatie cu persoanele care se confrunta cu aceasta boala, Palatul Cotroceni va fi iluminat in turcoaz, de la ora 21:00, pentru a marca Ziua Internaționala de Conștientizare a Bolii Batten, se arata intr-un comunicat de presa publicat, astazi,…

- Palatul Parlamentului va fi iluminat in culoarea turcoaz miercuri, cu prilejul Zilei Constientizarii bolii Batten. La mijlocul lunii mai, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat o solicitare in acest sens a Asociatiei Rebeca Faith-Hope-Love, inaintata Comisiei pentru sanatate si familie,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la un eveniment dedicat Zilei Astronomiei, in contextul Festivalului AstroFest, incepand cu 17,00, la Palatul Cotroceni. Seful statului sustine si o alocutiune, informeaza Administratia Prezidentiala. AGERPRES

- Chiar și o forma moderata a bolii induse de noul coronavirus poate pune in pericol viața varstnicilor, arata un studiu derulat in SUA și publicat joi, 22 aprilie. Studiul, realizat pe aproape 73.000 de persoane cu varsta medie de 66 de ani, in mare parte barbați, arata ca in cazul bolnavilor de COVID…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a declarat, joi, 8 aprilie, la TVR1, ca sunt cel puțin doua condiții pentru revenierea elevilor la școala, din luna mai: „Un trend epidemiologic descendent și testarea relevanta, invaziva sau non-invaziva”. „Dorim sa se utilizeze toate testele care pot fi relevante.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, se desfașoara Campania „Light It Up Blue”, un efort global care are ca scop imbunatațirea calitații vieții persoanelor cu autism și reintegrarea acestora in societate. Citește și: INEDIT Confesiunile unui…