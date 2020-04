Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Cotroceni a fost iluminat, in aceasta seara, in culorile drapelului spaniol. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca „in aceasta perioada dificila, Romania este solidara cu poporul spaniol si alaturi de romanii stabiliti in Spania.”

- COVID-19. In plina pandemie de coronavirus, Administrația Prezidențiala a Romaniei a iluminat Palatul Cotroceni in culorile drapelului Spaniei. Ibericii sufera din plin din cauza epidemiei de coronavirus. Au murit aproape 11.000 persoane in Spania, iar in total s-au imbolnavit 117.000 persoane. Spania…

- "I-as sugera ceva presedintelui Romaniei: chiar sa faca treaba si nu doar sa mimeze ca face. Presedintele ar trebui sa prezideze, pe perioada starii de urgenta, toate sedintele de Guvern", a scris Tariceanu, vineri, pe Facebook. Potrivit liderului ALDE, sunt multe lucruri pe care le poate…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta, pe Twitter, ca Palatul Cotroceni a fost iluminat in culorile stagului Italiei, in semn de solidaritate cu poporul italian."Palatul Cotroceni iluminat in semn de solidaritate cu poporul italian si compatriotii nostri din Italia #WeStandWithItaly #StrongerTogether…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, in cadrul careia au fost abordate criza epidemiologica generata de noul coronavirus, precum si modalitatile de cooperare pentru contracararea raspandirii pandemiei COVID-19,…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Pedro Sanchez au transmis condoleante pentru pierderile de vieti omenesti inregistrate in Spania si Romania, precum si urari de insanatosire grabnica celor infectati cu SARS-CoV-2. "Presedintele Klaus Iohannis…

- Klaus Iohannis a avut o discuție la telefon cu președintele Italiei, Sergio Mattarella, despre criza provocata de coronavirus. Presedintele Romaniei a transmis un mesaj de solidaritate cu poporului italian și a aratat disponibilitatea țarii noastre la colaborare pentru atenuarea efectelor.

- Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cițu au discutat miercuri, la Palatul Cotroceni, despre impactul economic al epidemiei COVID-19 și efectele asupra Romaniei.Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca unul din punctele abordate a fost un posibil ajutor guvernamental pentru…