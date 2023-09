Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Pe surse, am aflat și motivele pentru care magistrații Curții de Apel Iași au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Conform surselor noastre, judecatorii ieșeni și-au dat suficient timp pentru a studia dosarul ajuns pe masa lor, inainte de a lua o decizie. “Este posibil ca judecatorii sa…

- ULTIMA ORA… Dupa mai bine de doua ore de ședința, magistrații Curții de Apel Iași au decis sa se mai gandeasca, pana maine, ce verdict vor da și daca il vor pastra sau nu, pe Dumitru Buzatu, in arest preventiv. Se pare ca avocații acestuia și-au facut foarte bine treaba și misiunea judecatorilor a devenit…

- ULTIMA ORA… Dupa mai bine de doua ore de ședința, magistrații Curții de Apel Iași au decis sa se mai gandeasca, pana maine, ce verdict vor da și daca il vor pastra sau nu, pe Dumitru Buzatu, in arest preventiv. Se pare ca avocații acestuia și-au facut foarte bine treaba și misiunea judecatorilor a devenit…

- DECIZII… In timp ce la Curtea de Apel Iași instanța are de judecat contestația depusa de Dumitru Buzatu impotriva masurii arestarii preventive, la Vaslui, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, il instaleaza oficial in fruntea organizației județene a partidului pe europarlamentarul de Bacau, Dragoș…

- Dumitru Buzatu a fost adus la Curtea de Apel Iași, unde se judeca contestația la masura de arestare preventiva a acestuia instituita de Tribunalul Vaslui. Ședința va incepe in cateva momente, iar avocații politicianului prins in flagrant cu o geanta cu bani, vor incerca sa-i convinga pe judecatori ca…

- DEFINITIV… Marius Arcaleanu iși va pierde mandatul de consilier judetean dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis, marti, ca acesta a fost exclus conform statutului din PNL. Decizia instanței ieșene este definitiva și nu mai poate fi atacata. Dupa ce Dumitru Buzatu și-a pierdut scaunul de președinte al…

- PRELUNGIRE… Se menține suspansul in dosarul in care judecatorii au de stabilit definitiv și irevocabil raspunderea pentru moartea tragica a șefului de post de la Vetrișoaia, polițistul Marius Nițica, și a prietenului sau, Ionuț Mazdrag! Instanța Curții de Apel Iași, acolo unde șoferul mașinii implicate…

- AȘTEPTARE…In loc de pronunțare, o noua amanare a aparut in dosarul fostului edil de la Dranceni. Amanarea a fost oferita fostului edil de catre protestul magistraților Curții de Apel Iași. Astfel, in loc de pronunțare, Gelu Pecheanu poate sta liniștit pana la finalul lunii august, atunci cand a fost…