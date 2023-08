Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a fost sesizata cu privire la existența unor noi modalitați de comitere a fraudelor online, prin asumarea de catre banuiți a identitații unor... The post Fraude online cu „personalitați publice” care cer sa investiți in produse sau fonduri de investiții false appeared first on Special…

- Lucrarile de modernizare a Școlii Primare nr. 3 din orașul Pecica continua cu amenajarea interioarelor. Investiția este realizata cu fonduri europene. „Modernizarea completa a Școlii Primare nr. 3 (de pe strada 1 – DN7) continua cu amenajarea interioarelor. Acoperișul a fost schimbat complet, fațada…

- FOTO Elevii din Lunca Mureșului vor beneficia de o sala de educație fizica moderna. Cum va arata și care este valoarea investiției Elevii din Lunca Mureșului vor beneficia in curand de o sala de educație fizica școlara moderna. Valoarea lucrarilor se ridica la peste 3 milioane de lei, investiția fiind…

- Proiecte de anvergura se afla in derulare la aceasta ora in comuna Luna. Majoritatea pe fonduri europene, șansa fiecarei comunitați locale de-a se dezvolta și evolua. Avand in vedere ca temperaturile au fost destul de ridicate și pe timpul iernii, au continuat lucrarile la canalizare, stadiul fizic…

- Drumul spre Vulcanii Noroioși va fi modernizat, anunța președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu. Este vorba despre o investiție in valoare totala de 287 milioane de lei, ce va fi finanțata prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu o contribuție a Consiliului Județean Buzau…

- Joi, 18 mai 2023, s-a semnat un nou contract de lucrari pentru proiectarea și execuția unor stații de tratare a apei potabile in județul Timiș. Acesta face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651),…

- 6 unitați de invațamant special din Argeș vor beneficia de echipamente digitale, materiale didactice și mobilier modern prin fonduri PNRR. „Imbunatațirea infrastructurii școlare este un obiectiv important al C.J. Argeș (…)” – Marius Nicolaescu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș. Unitațile…

- Patru fonduri romanești selectate, in cadrul PNRR, pentru a primi 80 milioane EUR, sa-i investeasca in firme romanești, inclusiv startup-uri, din 5 domenii-cheie: tehnologie, producție, FMCG, servicii pentru firme și populație, sanatate.