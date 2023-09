Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a cerut, in plenul legislativului european, masuri comune la nivel european, precum și fonduri europene pentru protejarea frontierelor și pentru asistarea comunitaților din zonele de frontiera ca urmare a incidentelor produse de dronele rusești. "Zilele…

- Din vara anului trecut, zilnic, sute de camioane tranziteaza orasul Isaccea, in unele perioade soferii asteptand chiar si doua saptamani pentru a ajunge de pe malul romanesc al Dunarii pe cel ucrainean.Primaria orasului Isaccea asteapta in continuare sprijin din partea Guvernului pentru amenajarea unei…

- Inca de la darea in folosinta a Palatului Culturii, in anul 1913, Biblioteca a fost una dintre institutiile de cultura gazduite in bijuteria secesion din centrul municipiului Targu-Mures. Sala de lectura, locul in care, timp de peste 100 de ani, probabil mii de oameni au avut posibilitatea de a consulta…

- Atacul cu drone a avut loc la aproximativ 25 de kilometri de orașul Galați. Potrivit directorului Capitaniei Zonale Galați, Vladuț Branza, dupa momentul exploziilor din portul Reni, șase nave romanești au solicitat permisiunea de a traversa Duarea pe malul romanesc. Vapoarele nu au suferit avarii.„Azi-noapte,…

- Prin amabilitatea conducerii Bibliotecii ”A.D. Xenopol” din Arad organizam vernisajul Salonului de Fotografie AUTOPORTRET 2020 la care va invitam sa participați vineri 21 iulie 2023,... The post Din Polonia, fotografia de autoportret in vernisaj la Biblioteca aradeana appeared first on Special Arad…

- Mihai SALCUȚAN Dupa publicarea scrisorii-eseu adresata Bibliotecii „Basarabia” din Soroca la implinirea a 30 de ani de la fondare (1 iulie 1993), am fost contactat de multe persoane dornice a obține informații suplimentare despre construcția culturala ce a pus piatra de temelie a relațiilor multidisciplinare…

- Dupa batalia de la Riabaia Moghila (17.06.1770), armata a I-a rusa sub comanda lui P.A. Rumianțev și-a continuat avansarea in direcția sud, incercand sa ajunga la gurile Dunarii ca sa zdrobeasca definitiv armata turca. Intre raurile Larga și Babicul, cercetașii au descoperit avangarda armatei inamice-65…

- Constructorul de la Ingolstadt va avea din aceasta toamna un nou CEO, in persoana lui Gernot Dollner. Acesta il va inlocui pe Markus Duesmann incepand din 1 septembrie 2023. Actualul șef al marcii cu 4 inele va parasi aceasta poziție dupa 3 ani la carma Audi. "Sunt onorat și incantat sa preiau acest…