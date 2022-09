Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat, luni la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Poze cu cei doi au fost publicate pe Facebook de Andreea Tincu, stilista Primei Doamne.„O zi istorica pentru umanitate, o personalitate de excepție care astazi pleaca pe ultimul drum.…

- Slujba funerara a reginei Elisabeta a II-a s-a incheiat, iar sicriul defunctei regine a fost transportat in afara Westminster Abbey și va traversa Londra pana la Wellington Arch, de unde regina va face ultimul drum spre Windsor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului. Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfantului Scaun, „monseniorul Paul Gallagher, il va reprezenta pe papa Francisc”…

- Sicriul in care se afla fosta suverana Elisabeta a II-a, incadrat de soldati in tinute de gala, a fost scos miercuri din Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei in cei 70 de ani de domnie si a fost transportat spre Palatul Westminster, unde va fi expus pentru ca britanicii sa-si ia adio de…

- Sicriul cu trupul reginei Elisabeta a II-a va fi dus miercuri de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, unde oamenii vor putea sa-i aduca un omagiu suveranei incepand cu ora locala 17. Guvernul britanic avertizeaza in acest context ca se vor forma cozi foarte mari, iar timpul de așteptare ar putea…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a, in fata caruia sute de mii de persoane vor veni sa se reculeaga pana la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb si era deja pregatit de acum 30 de ani, scrie publicatia The Times, preluata de AFP și Agerpres . Publicul nu va putea sa vada…

- Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie la ora locala 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anuntat sambata Palatul Buckingham, conform agentiilor internationale de presa.

- Castelul Sandringham, una din proprietațile reginei Elisabeta a II-a, se afla in centrul unui scandal dupa acuzații de abuz asupra animalelor salbatice. Ce se intampla la castelul Sandringham? Acest refugiu din Norfolk, una dintre puținele proprietați private ale reginei Angliei, unde familia Windsor…