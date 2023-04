Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul chitarist Brian May a fost innobilat de regele Charles al III-lea al Marii Britanii in cadrul unei ceremonii care a avut loc marti la Palatul Buckingham, informeaza cnn.com.Brian May, membru fondator al trupei Queen, va purta de acum titulatura ''Sir''. Fii la curent cu cele mai…

- Harry și Meghan au fost invitați la incoronarea regelui Charles, in pofida tensiunilor cu Palatul Buckingham dupa dezvaluirile din cartea de memorii a prințului. Momentan nu se știe daca aceștia vor accepta sa participe la evenimentul din 6 mai, scrie Sky

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham. Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea si Arhiepiscopul anglican al Ierusalimului Hosam Naoum au binecuvantat…

- Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, este din nou insarcinata. Ce mesaj a transmis biroul de presa de la Palatul Buckingham intr-o declaratie oficiala.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii va avea loc peste trei luni, iar Palatul Buckingham a dezvaluit deja noi informații privind marele eveniment, inclusiv programul celor trei zile de festivitati.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc la 6 mai Westminster Abbey. Palatul Buckingham intentioneaza sa faca din acest eveniment istoric un moment de sarbatoare. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca se va reuni familia regala.