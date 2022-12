Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al casei regale britanice a demisionat dupa ce a facut comentarii „inacceptabile si profund regretabile” despre rasa si etnia unei femei la o receptie de la Palatul Buckingham, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza Reuters, conform News.ro. Purtatorul de cuvant a precizat…

- Lady Susan Hussey, in varsta de 83 de ani, nasa printului William si consilier al casei regale britanice, a demisionat dupa ce a facut comentarii „inacceptabile si profund regretabile” despre rasa si etnia unei femei la o receptie de la Palatul Buckingham, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al…

- update Situația generata de incidentul din Polonia, acolo unde doi oameni au murit dupa ce doua rachete rusești ar fi cazut pe teritoriul polonez, este discutata acum la cel mai inalt nivel. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, vorbește la telefon cu președintele american Joe Biden, dupa reuniunea Consiliului…

- Marea Britanie va introduce treptat noi monede, bancnote si timbre cu imaginea regelui Charles al III-lea, in timp ce noul cifru regal al Marii Britanii - monograma suveranului, va aparea pe cladiri guvernamentale si cutii postale, a anuntat marti Palatul Buckingham, informeaza Reuters.

- Angajati care s-au aflat in slujba regelui Charles pe perioada cat a fost mostenitorul tronului britanic au fost instiintati ca si-ar putea pierde slujbele, demers criticat de un sindicat si etichetat drept ''nemilos'' avand in vedere ca Elisabeta a II-a nu a fost inca inmormantata, informeaza Reuters.Charles,…

- Angajati care s-au aflat pana acum in slujba lui Charles, devenit rege dupa decesul mamei sale, au fost instiintati ca si-ar putea pierde slujbele, demers criticat de un sindicat si etichetat drept „nemilos”, scrie Reuters. Charles, care i-a succedat la tron mamei sale, se va muta impreuna cu sotia…

- Marea Britanie nu a invitat reprezentanți din Rusia, Belarus și Myanmar sa participe la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc lunea viitoare, a declarat, marți, o sursa de la Whitehall, citata de Reuters.

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…