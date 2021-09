Stiri pe aceeasi tema

Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai bune 1000 de universitați din lume, in clasamentul World University Rankings.

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai bune 1000 de universitați din lume, in clasamentul World University Rankings…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Iasi va organiza in aceasta luna admitere, in premiera, la specializarea Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, conducerea institutiei motivand ca exista un interes tot mai mare in Romania pentru produse cosmetice de calitate, potrivit…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi organizeaza o noua sesiune de admitere in acest an, sesiunea septembrie, pentru o specializarea mult asteptata de catre candidati: Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, in cadrul Facultatii de Farmacie. Testul grila…

- VIDEO: Declarații ale ministrului educației, Sorin Cimpeanu Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. VIDEO: Declaratii de presa ale ministrului educatiei, Sorin Cîmpeanu. TEXT: (transcrierea, RADOR) RADOR: Declaratii de presa ale ministrului educatiei,…

- Specialistii Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) au testat gratuit populatia in cursul zilei de ieri pentru depistarea infectiilor cu virusurile hepatice. Actiunea a avut loc in cadrul unui program amplu, de peste 11 milioane de euro, cu un grup tinta de 130.000 de…

- "Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare peste media, deja, cea mai ridicata a sistemului de invatamant, 60% din personalul didactic auxiliar, didactic neauxiliar si nedidactic, vaccinat. Fata de acest procent, universitatile au un procent si mai mare. Preferam sa organizam centre de vaccinare…