Lucrarile de consolidare la Palatul Braunstein au fost finalizate in totalitate, iar in luna septembrie intram in procedurile de recepție. Iașul, Capitala Istorica a Romaniei, iși prețuiește patrimoniul arhitectural și cultural. Palatul Braunstein 1 of 8 Articolul Palatul Braunstein va fi gata in luna septembrie. Iata stadiul lucrarilor FOTO apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale si internationale .