- Palatul Cotroceni și Palatul Victoria vor fi iluminate vineri in albastru. Cele doua instituții se alatura astfel altor zeci de cladiri emblematice din lume care vor marca in acest fel Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, potrivit Medifax. In 20 noiembrie intreaga lume sarbatorește,…

- Klaus Iohannis a dat „tradiționala” conferința de la Palatul Cotroceni pe Palatul Victoria. Iohannis participa joi seara, de la ora 19:00, la ședința de Guvern. Prezența sa vine in contextul creșterii cazurilor de coronavirus și a informației potrivit careia autoritațile vor introduce noi restricții.…

- Propunerile social-democrate pentru alegerile din 6 decembrie vor fi validate, marți, de Consiliul Politic National al PSD. Liderii partidului promit ca principalul criteriu va fi cel al excelenței, al specialiștilor in domeniu. Intr-o conferința de presa susținuta luni, Marcel Ciolacu, președintele…

- Palatul Victoria se va colora in roz, in aceasta seara, intre orele 20.00 - 24.00, pentru a marca Ziua Internationala a luptei impotriva cancerului de san. Cancerul de san reprezinta o problema majora de sanatate publica, iar lupta impotriva acestei boli presupune un efort concertat al institutiilor…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat in roz, joi seara, pentru a marca Ziua Internationala a luptei impotriva cancerului de san. "Pe 1 octombrie, la nivel mondial, este marcata Ziua Internationala a luptei impotriva cancerului de san. Administratia Prezidentiala se alatura si in acest an campaniei de constientizare…

- Cu numai 4 zile inainte de alegerile locale, Klaus Iohannis i-a avut musafiri, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban și pe Nicușor Dan, candidatul independent la Primaria București, dar susținut de PNL, USR și PLUS. Intalnirea nu a figurat pe agenda publica a președintelui, care, de altfel,…

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan susținut de PNL și USR la PMB, s-au întâlnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.„Da. Pot sa confirm acest lucru”, a declarat Nicușor Dan pentru Mediafax.El a refuzat sa spuna care au fost subiectele…

- 7 septembrie 2020 se celebreaza pentru prima data Ziua Internaționala a Aerului Curat pentru ceruri albastre The post 7 septembrie, Ziua internationala a aerului curat pentru un cer albastru first appeared on Partener TV .