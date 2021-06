Pălării spectaculoase și ținute pe măsură! Iată cum s-au prezentat doamnele din înalta societate la Royal Ascot Dupa Regata de pe Tamisa și spectacolul de flori de la Chelsea, Royal Ascot este cel de-al treilea eveniment din acest sezon cu o importanța majora in viața britanicilor. Aici, in Berkshire, ducese, contese și celebritați britanice se intalnesc sub pretextul curselor de cai. Cu aceasta ocazie, doamnele din inalta societate reușesc sa atraga atenția cu ținutele lor, ridicand evenimentul la anvergura unui adevarat show de moda in aer liber. Competiția dintre participante de anul acesta a fost una cat se poate de clara. Ele au jubilat in ținute creative, iar atmosfera a fost animata cu fiecare outfit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

