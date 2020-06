Pălării cu aripioare pentru respectarea distanțării sociale O galerie de arta din Paris s-a inspirat din China antica pentru a contribui la respectarea distantarii fizice. Vizitatorii poarta pe cap palarii colorate din papier-mache, realizate dupa modelul unui astfel de obiect folosit in timpul dinastiei Song, care a condus China intre anii 960 si 1279 si au extensii suficient de lungi pentru a […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

