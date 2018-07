Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) reclama ca Guvernul PSD-ALDE a tradat interesele Romaniei dupa ce a cerut Comitetului UNESCO sa nu voteze includerea Rosiei Montane in patrimoniul mondial si recunoasterea valorii sale universale exceptionale. USR arata ca Guvernul a trimis un secretar de…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris duminica seara, pe pagina sa de Facebook, ca prin solicitarea suspendarii inregistrarii la UNESCO a sitului Rosia Montana, guvernul "priveaza aceasta zona de un instrument greu de egalat de dezvoltare si promovare". "Rosia Montana este unul dintre cele mai atractive…

- Vineri, 29 iunie, Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea formulata de Asociatia Alburnus Maior privind suspendarea executarii actului administrativ emis de ministrul Culturii pe tema includerii sitului istoric Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO. Procesul cu obiect ”suspendare…

- Asociatia Alburnus Maior a solicitat Curtii de Apel (CA) Alba Iulia suspendarea executarii actului administrativ emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) privind cererea de amanare a procedurii de includere a sitului Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, instanta urmand…

- Comitetul patrimoniului mondial se reuneste duminica seara in Bahrain, in cadrul unui veritabil "ritual" anual asteptat cu nerabdare de candidati, pentru a alege noile situri ce vor fi inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, informeaza AFP. Examinarea a 30 de situri, printre care peisajul minier…

- Comitetul pentru patrimoniu mondial, care se va reuni in perioada 24 iunie - 4 iulie in capitala statului Bahrain, Manama, va examina 30 de dosare de candidatura in vederea inscrierii sau retragerii lor de pe Lista...

- Asociatia Pachamama Romania organizeaza, in weekendul 22-24 iunie 2018, cea de-a VI-a editie a maratonului de la Rosia Montana, un eveniment sportiv, ecologic, social si cultural-istoric, participantii avand posibilitatea sa alerge pentru sustinerea inscrierii Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO.

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…