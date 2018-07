Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a precizat, sambata, ca acuzatiile conform carora anumite localitati nu ar fi primit suficiente fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatii sunt total nefondate. Citește și: Clotilde Armand publica LISTA beizadelelor:…

- Deputatul PNL Ionel Palar a criticat Guvernul, susținand ca banii pentru inundații au fost alocați in funcție de apartenența politica a primarilor și ca ”daca primarul nu are carnet roșu, nevoile oamenilor nu exista”, potrivit Mediafax. ”Modul in care Guvernul Dancila a alocat bani localitaților…

- Deputatul PNL Ionel Palar a criticat Guvernul, sustinand ca banii pentru inundatii au fost alocati in functie de apartenenta politica a primarilor si ca ”daca primarul nu are carnet rosu, nevoile oamenilor nu exista”.

- Guvernul a aprobat marți, printr-o hotarare, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale din 28 de județe afectate, ca de cantitațile foarte mari de precipitații care au generat inundații, alunecari de teren, au afectat infrastructura…

- Guvernul a alocat suma de 212.159.000 de lei pentru refacerea infrastructurii locale afectate în 28 de judete ca urmare a cantitatilor foarte mari de precipitatii cazute în lunile martie - mai si iunie - iulie, a declarat marti purtatorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.…

- Guvernul a aprobat in sedinta din 17 iulie 2018, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 787.500 de lei, pentru sprijinirea a 241 familii și persoane singure care se afla in situatii de necesitate sau deosebite cauzate de incendii, inundații, ploi abundente, alunecari de…

- Guvernul a aprobat joi, 12 iulie, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 108,67 de milioane de lei pentru unitati administrativ-teritoriale din Alba și alte 24 de judete afectate de calamitatile naturale produse in perioada martie-iulie 2018. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Veste proasta pentru autoritatile buzoiene care asteptau ca Guvernul sa aprobe joi alocarea de sume in regim de urgenta pentru refacerea infrastructurii afectate de viiturile formate in urma ploilor de saptamana trecuta. Pe ordinea de zi a sedintei de joi a Executivului au fost incluse doar doua proiecte…