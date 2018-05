Pakistanul va organiza alegeri generale în 25 iulie Pakistanul va organiza alegeri generale in 25 iulie, marcand a doua tranzitie democratica consecutiva intr-o tara condusa de armata timp de jumatate din istoria sa, a informat presa locala sambata seara, conform dpa.



Presedintele Mamnoon Hussain a aprobat data alegerilor pentru adunarea nationala si patru adunari provinciale. La vot sunt asteptati 105 milioane de alegatori.



Mandatul actualului guvern urmeaza sa se incheie joi si nu se stie cine va conduce guvernul interimar pentru a superviza alegerile. Constitutia pakistaneza permite premierului si liderului opozitiei…

Sursa articol: agerpres.ro

