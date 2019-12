Pakistanul s-a confruntat cu cel mai mare număr de cazuri noi de poliomielită din ultimii 5 ani In 2019, autoritatile din Pakistan s-au confruntat cu cel mai mare numar de cazuri noi de poliomielita din ultimii cinci ani, pe fondul boicoturilor si al atacurilor asupra lucratorilor din sistemul sanitar, informeaza Agerpres, citand DPA. Numarul de cazuri de poliomielita a ajuns la 117 in acest an, a informat marti un responsabil din cadrul Programului national de eradicare a poliomielitei. Ce spun statisticile Boala s-a raspandit in nord-vestul muntos al Pakistanului, in apropierea frontierei cu Afganistanul, aflat de mai multi ani sub controlul militantilor islamisti. In 2019, 83 de noi cazuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

