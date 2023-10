Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un deceniu, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa reia dialogul cu Beijingul si sa stabileasca mecanisme de solutionare a diferendelor comerciale, pentru a ramane parte din “povestea de succes” a Chinei, in pofida preocuparilor economice nerezolvate, dar nu a oprit remediile comerciale, chiar daca Beijingul a cerut…

- China a cerut joi ONU sa nu i se subestimeze "vointa ferma" cu privire la Taiwan, asigurand in acelasi timp ca Beijingul prefera o "reunificare" pasnica, scrie AFP.De la tribuna Adunarii Generale a ONU, vicepresedintele chinez Han Zheng a repetat pozitia chineza potrivit careia Taiwanul este o "parte…

- Ambasadoarea Germaniei la Beijing a fost convocata la Ministerul Afacerilor Externe chinez in legatura cu afirmatiile facute de sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock, care l-a calificat pe presedintele chinez Xi Jinping drept „dictator”, a anuntat luni, 19 septembrie, Berlinul, informeaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden a dezvaluit ca a discutat la summitul G20 de la New Delhi cu reprezentantul presedintelui Chinei, premierul Li Qiang, acestea fiind discutiile la cel mai inalt nivel ale Washingtonului cu lideri chinezi avute in ultimele luni, relateaza Reuters si AFP.Citește și: China…

- Presedintele chinez Xi Jinping va lipsi probabil de la summitul G20 care va avea loc saptamana viitoare in India, au declarat pentru Reuters surse din India si China care au informatii pe aceasta tema.Doi oficiali indieni, un diplomat stabilit in China si un oficial care lucreaza pentru guvernul…

- China a 'anexat' un teritoriu rusescServiciul cartografic de harți standard, deținut de statul chinez, a prezentat un set de harți geografice pentru 2023, pe care pentru prima data o parte din teritoriul Rusiei este indicata ca parte a Chinei. Vorbim despre insula Bolshoy Ussuriysky de pe raul Amur,…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, China a anunțat controale la export pentru dronele chineze și echipamentele legate de drone. Controlul exporturilor, care va afecta, de asemenea, anumite drone pentru uz privat, va intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat Ministerul Comerțului din Beijing, relateaza…