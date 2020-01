Pakistanul nu va lua partea cuiva in escaladarea confruntarii dintre Iranul vecin si Statele Unite, a anuntat luni ministrul sau de externe, dupa uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani intr-o lovitura de drona americana in Irak. Uciderea lui Soleimani pune Pakistanul, care este majoritar musulman sunit, dar are o mare minoritate siita si incearca sa evite tulburarile regionale, intr-o pozitie sensibila. Un aliat al Arabiei Saudite, inamic regional al Teheranului, Pakistanul are o relatie complexa cu Iranul, cu care imparte o lunga frontiera, noteaza Reuters. Mii de protestatari…