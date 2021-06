Pakistanul lansează o campanie de vaccinare împotriva poliomielitei Pakistanul a lansat luni o campanie care vizeaza vaccinarea a milioane de copii impotriva poliomielitei, au anuntat surse oficiale, potrivit dpa. Campania va dura cinci zile și vizeaza peste 30 de milioane de copii sub 5 ani din Pakistan. Circa 223.000 de cadre medicale se vor deplasa in 124 din cele 154 de districte din tara pentru a administra picaturile orale, urmand protocoalele de siguranta COVID-19. Conform statisticilor oficiale, doar un singur caz de poliomielita a fost raportat pana acum in acest an in Pakistan. Pakistanul si Afganistanul se afla printre cele doar cateva tari din lume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

