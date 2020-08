Pakistan: Zeci de persoane decedate în urma inundaţiilor din oraşul Karachi Zeci de persoane si-au pierdut viata si alte cateva milioane au ramas izolate dupa cele mai severe ploi torentiale din ultimii aproape 90 de ani care au inundat cel mai mare oras din Pakistan, Karachi, au anuntat vineri oficiali locali si membri ai echipelor de interventie, potrivit DPA.



Cel putin 41 de persoane au decedat in urma celor mai recente ploi torentiale care s-au dezlantuit incepand de marti asupra metropolei de circa 20 de milioane de persoane, situate in sudul Pakistanului, a precizat seful politiei municipale, Ghulam Nabi Memon.



Cel putin 23 de persoane si-au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane si-au pierdut viata si alte cateva milioane au ramas izolate dupa cele mai severe ploi torentiale din ultimii aproape 90 de ani care au inundat cel mai mare oras din Pakistan, Karachi, au anuntat vineri oficiali locali si membri ai echipelor de interventie, potrivit DPA.Cel…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua. Din cauza precipitatiilor abundente,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si inundatiilor care au provocat haos in mai multe regiuni din Pakistan, au precizat duminica autoritatile, potrivit DPA. Ploile persistente au inundat zeci de sate din provincia Sindh (sud) si Balochsitan (sud-vest) in ultimele trei…

- Bilantul deceselor in Coreea de Sud in urma ploilor torentiale din ultimele sapte zile a crescut la 30, 12 persoane fiind date disparute si opt ranite, potrivit raportului publicat duminica la ora locala 10:30 a.m de Departamentul Central pentru Dezastre si Masuri de Siguranta, informeaza Xinhua. Ploile…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Cel puțin șase persoane, printre care un polițist, au murit dupa ce patru barbați înarmați au atacat luni Bursa din Karachi (Sud), capitala financiara a Pakistanului, o acțiune revendicata de un grup care militeaza pentru independența în provincia vecina Balucistan, scrie AFP."Patru…

- Autoritațile au evacuat, in cursul acestei dimineți, 4 persoane. Este vorba despre doi adulți și un copil din Aiud și despre un varstnic din Miraslau. Barbatul a fost transportat de catre salvatori spre locul in care il aștepta o ambulanța. Ploile torențiale de luni noaptea spre marți dimineața au…

- Cel putin 14 trupuri neinsufletite au fost scoase de sub daramaturi dupa prabusirea unei cladiri rezidentiale in sudul Pakistanului si autoritatile se tem ca si alte persoane au ramas prinse in moloz, relateaza marti dpa.O cladire rezidentiala cu cinci etaje s-a prabusit duminica noapte in…