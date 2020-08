Stiri pe aceeasi tema

- Apelam la dumneavoastra pentru un caz umanitar. Este vorba de Carmen Marginean, o tanara din judetul Mures, comuna Valea Larga, care a avut un groaznic accident de masina in luna februarie 2020. Carmen a suferit multiple traumatisme, care au tinut-o in coma timp de 6 saptamani. In urma unui traumatism…

- Specialiștii AJOFM Buzau bat județul in lung și in lat in cautare de „tineri Neets” pentru „a face oameni” din ei. Și asta pentru ca, imediat ce s-au ridicat restricțiile impuse de pandemie, specialiștii AJOFM Buzau au continuat activitațile cuprinse in proiectul european pe care l-au implementat in…

- Lipsa internetului in mediul rural din Romania impiedica multi romani in floarea varstei sa se retraga la tara, pentru ca orice munca la distanta presupune o buna conexiune cu restul lumii - pe cale electronica, in secolul 21.

- Credea ca va ajunge inca un nume in lista lunga a celor care au murit infectați cu noul coronavirus. Ultima speranța a medicilor, un medicament ieftin, ce se gasește in aproape toate țarile din lume, a readus-o la viața, dupa o lupta de aproape trei luni cu efectele COVID-19.

- Greu de crezut ca niste vedete care sunt acum definitia stilului de viata sanatos si cumpatat au fost, la un moment dat, pe punctul de a-si pierde viata din cauza drogurilor. Insa chiar s-a intamplat acest lucru si noi am aflat totul despre unul dintre cele mai dificile momente din viata lor.

- Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerelor de Sange este marcata la nivel internațional, in fiecare an, pe 28 mai. Evenimentul este dedicat atat pacienților și familiilor lor, cat și tuturor oamenilor care pot fi șansa unui pacient cu cancer de sange prin inscrierea in Registrul donatorilor voluntari…

- O femeie de 36 de ani a primit sansa la o noua viata dupa doi ani de dializa. Medicii ieseni au realizat cu succes operatia de transplant renal de care avea nevoie pacienta. Rinichiul a fost prelevat de la o persoana aflata in moarte cerebrala la un spital din Cluj.

- Fost producator și scenarist, cu o cariera de aproape cincisprezece ani in televiziune, M.J. Arlidge a dezvaluit lucruri mai puțin cunoscute despre el și despre pasiunile sale. Inclusiv in ce alt domeniu crede ar fi atins succesul și ar fi fost la fel de creativ, daca nu ar fi devenit scriitor , sau…