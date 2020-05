Pakistan: Şase paramilitari ucişi în explozia unei bombe Sase paramilitari au fost ucisi, iar alti patru raniti in explozia unei bombe la trecerea autovehiculului lor in provincia Baluchistan, in sud-vestul Pakistanului, a facut cunoscut marti o sursa oficiala, relateaza AFP. Incidentul s-a produs luni seara in cursul unei patrulari de rutina in districtul Bolan, la circa 80 de kilometri sud-est de capitala provinciei, Quetta. Ranitii au fost internati in spital, a precizat un responsabil al politiei din Bolan, Murad Kasi. Atacul nu a fost revendicat, dar separatisti care cer extinderea autonomiei actioneaza de mai multi ani in aceasta regiune confruntata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

