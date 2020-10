Premierul pakistanez Imran Khan a cerut platformei Facebook sa interzica difuzarea de continuturi islamofobe, avertizand impotriva unei radicalizari in randul musulmanilor, relateaza luni Reuters si dpa. In acelasi timp, MAE pakistanez l-a convocat luni pe ambasadorul francez la Islamabad in legatura cu sustinerea manifestata de presedintele francez Emmanuel Macron caricaturilor cu profetul Mahomed.



Intr-o scrisoare deschisa postata duminica pe Twitter, Khan a atentiona ca "islamofobia in crestere" incurajeaza extremismul si violenta pe plan mondial, mai ales prin intermediul platformelor…