- Noul parlament al Pakistanului a depus luni juramantul, eveniment care a marcat a doua tranzitie democratica de putere in pofida acuzatiilor de fraudare a alegerilor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Membrii noii Adunari Nationale au depus juramantul intr-o ceremonie transmisa in direct la…

- Miscarea pentru Justitie din Pakistan (Pakistan Tehreek-e-Insaaf, PTI) l-a nominalizat luni pe Imran Khan, fost campion la cricket, devenit om politic, drept candidat pentru functia de prim-ministru al tarii, transmite dpa. 'O rezolutie care il nominalizeaza pe Imran Khan drept candidatul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus luni juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite la conducerea Turciei, in fruntea careia se afla din 2003, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ales confortabil pe 24 iunie cu 52,6 % din voturi, Erdogan (64 de ani) a depus juramantul…

- Dupa ce senatorii si deputatii au validat, prin vot, numirea sa in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, social-democratul Gabriel Vlase se pregateste sa faca ultimul pas inainte de a se oficializa instalarea sa in fruntea SIE. Iar pana sa depuna juramantul la Cotroceni, in fata…

- Guvernul spaniol al socialistului Pedro Sanchez, Executivul din care fac parte cele mai multe femei pe care tara l-a avut in istoria sa si cu un caracter proeuropean marcat, a depus juramantul joi in fata regelui Felipe al VI-lea, relateaza AFP. Acest Guvern este alcatuir din 11 femei ministru, in posturi…

- Noul sef al primului guvern populist din Italia, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo Salvini, seful Ligii (extrema-dreapta),…

